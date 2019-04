Mourinho verso il Bayern? "Bundesliga molto interessante"

10/04/2019

José Mourinho cerca una panchina per la prossima stagione. Tante suggestioni, ma pochissime conferme per il tecnico esonerato lo scorso dicembre dal Manchester United. Le voci che vorrebbero Antonio Conte come prossimo allenatore dell'Inter allontanano lo Special One dal suggestivo ritorno a Milano, ed ecco che tra le opzioni valutate la più interessante porta in Germania.



Con un'intervista rilasciata alla Bild, il portoghese ha dimostrato tutto il proprio apprezzamento per la Bundesliga: "È una competizione entusiasmante, soprattutto se guardiamo le squadre di metà classifica che sono in costante miglioramento e creano una bella competizione. Penso che il campionato tedesco sia davvero interessante". Mourinho ha rivelato tra l'altro di provare una particolare simpatia per il Borussia Dortmund, squadra saldamente nelle mani di Lucien Favre che dopo aver avuto diversi punti di vantaggio sulla seconda ora si è fatta rimontare e superare dal Bayern Monaco.



E tra le squadre che a fine stagione potrebbero rinnovare la guida tecnica c'è proprio il club bavarese, non totalmente soddisfatto dell'operato di Niko Kovac, che solo ora è rientrato nella corsa al campionato dopo essere uscito agli ottavi di Champions contro il Liverpool: "Il Bayern è un gigante, ma onestamente spero che Kovac mantenga il proprio posto in panchina perché ha lavorato molto duramente per raggiungere questo livello" ha detto lo Special One.



Se oltretutto teniamo in considerazione l'ambizioso progetto del Bayern Monaco, che ha promesso nelle scorse settimane di voler spendere "come mai prima d'ora", ecco che l'ex-allenatore del Manchester United avrebbe un motivo in più per accettare il corteggiamento dei campioni di Germania e inseguire la terza Champions League con la terza squadra diversa.