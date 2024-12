Ligue 1: il Marsiglia viene ripreso dal Lille, secondo posto a rischio

Beffa nel finale per il Marsiglia, ripreso sull’1-1 dal Lille. I Dogues partono forte in avvio, cercando subito di innescare Jonathan David. Nel miglior momento degli ospiti però, ecco che l’OM colpisce: al 17’ l’ex Juventus e Psg Rabiot serve l’assist per l’1-0 di Quentin Merlin. Dopo il vantaggio gli uomini di Genesio tentano di riportare l’incontro in equilibrio prima del duplice fischio, ma all’intervallo il Marsiglia conduce di una rete. In avvio di ripresa i ritmi sono leggermente più bassi, ma la squadra di De Zerbi al 56’ sfiora il raddoppio con il palo colpito di destro da Maupay. I biancoazzurri vanno ad un passo dal 2-0 più e più volte, ma all’87’ arriva la beffa finale che vale il pari per i rossoblù: piazzato perfetto del neoentrato Cabella e incornata vincente di Diakité, che vale l’1-1 finale. In pieno recupero i padroni di casa restano anche in dieci uomini, a causa dell’espulsione diretta di Pol Lirola al 95’, a tempo praticamente scaduto. Con questo pareggio il Marsiglia sale a 30 punti in classifica, a -4 dal Psg capolista impegnato domani contro il Lione. Tocca quota 27 il Lille, subito alle spalle dell’OM (e del Monaco).