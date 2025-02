Ligue 1: Hakimi e Dembélé valgono il 3-2 sul Lione di Fonseca, Psg a +13 sul Marsiglia

LE HAVRE-TOLOSA 1-4

Ottimo avvio di partita per il Tolosa allo Stade Océane: gli ospiti si portano infatti avanti al 9’ con la fantastica rovesciata di Aboukhlal. Passano dieci minuti e Babicka raddoppia, ma la rete viene annullata per un fallo in attacco. Si resta quindi sull’1-0, risultato che cambia nuovamente al 51’, quando Soumare pareggia per i padroni di casa. La reazione del Tolosa è però immediata: l’arbitro punisce Kinkoue per un fallo in area e Sierro realizza al 56’ il rigore che vale il 2-1 per la formazione di Martinez. Il Le Havre accusa il colpo e tre minuti più tardi si ritrova pure con un uomo in meno: Mwanga viene infatti espulso dopo un richiamo del Var. Ne approfitta allora Dønnum, autore del 3-1 che chiude di fatto la gara già al 63’. Magri cala invece il poker al 78’, per il 4-1 finale. Il Tolosa ritrova così una vittoria che in campionato gli mancava da inizio gennaio e si porta a quota 30 punti, lasciando il Le Havre penultimo con 17 punti.