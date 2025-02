Ligue 1: Dembélé sempre più trascinatore, il Psg piega il Brest

BREST-PSG 2-5

Altra vittoria in trasferta per il Psg, 5-2 sul campo del Brest nel segno di un super Dembélé. Gli ospiti partono subito forte, sfiorando il vantaggio al 19’ con il palo colpito da Barcola. Il numero 29 parigino torna protagonista proprio al minuto ventinove, quando innesca Ousmane Dembélé per l’1-0. La squadra di Luis Enrique è in totale controllo, ma non riesce a mettere il risultato al sicuro: il primo tempo va in archivio con il Psg avanti di un gol. In avvio di ripresa gli uomini di Eric Roy colpiscono quasi a sorpresa: al 50’ Del Castillo riporta l’incontro in equilibrio. La parità dura però solamente pochi minuti, perché a cavallo dell’ora di gioco torna a scatenarsi Dembélé: al 57’ riporta i suoi avanti con il tap-in vincente dopo la conclusione parata a Kvaratskhelia, e al 62’ sfrutta l’assist di Kang-in Lee per siglare la sua tripletta personale. Dopo la terza rete i padroni di casa tornano ad accendersi, accorciando ancora una volta le distanze al 71’ con Ajorque. Nel finale i biancorossi provano a strappare almeno un punto, ma all’89’ e al 97’ Gonçalo Ramos chiude i conti con una doppietta. Vince il Psg e sale a 50 punti in classifica, ancora imbattuto e a +13 sul Marsiglia, impegnato domani contro il Lione. Brest fermo a 28 punti, in ottava posizione.