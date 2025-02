De Zerbi contro gli arbitri: "Dopo l'OM non allenerò più in Francia". Indizio sul futuro?

"C'era rigore su Merlin. Quattro arbitri europei mi hanno scritto un messaggio dicendomi 'è rigore'". Queste sono solo ua parte delle durissime dichiarazioni di Pablo Longoria. Il presidente del Marsiglia ha addirittura abbandonato lo stadio in seguito alla contestatissima espulsione di Cornelius. Poi si è fatto sentire nei corridoi della pancia dello stadio: "Corruzione, vera corruzione. Era tutto pianificato, fin dal giallo di Baleardi contro l'Angers" (il cartellino che ha di fatto scattare la squalifica per il centrale argentino costringendo De Zerbi a scegliere Cornelius, poi espulso). Anche Fabrizio Ravanelli, coinvolto nella gestione del club, ha definito l'arbitraggio "orribile. Penso che tutta la Francia abbia visto questa direzione di gara vergognosa. In quarant'anni non ho mai visto nulla di simile, è inaccettabile". Il presidente del Marsiglia Longoria, in seguito è stato poi costretto dalla Federcalcio francese a ritrattare le sue dichiarazioni. "Non c'è giustificazione per come mi sono comportato: voglio ribadire che non c'è corruzione nel calcio francese".