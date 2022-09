Ligue 1: il Marsiglia si prende la vetta

francia

L'OM si impone 3-0 in casa dell'Angers e supera momentaneamente il Psg: decidono Clauss, Suarez e Gerson

© Getty Images La nona giornata di Ligue 1 si apre con il successo del Marsiglia, che si impone 3-0 in casa dell'Angers e si prende momentaneamente la vetta della classifica. Clauss apre le marcature al 35', poi la formazione di Tudor chiude i giochi ad inizio ripresa, tra il 50' e il 59', grazie a Suarez e a Gerson. Questo successo consente all'OM di salire a 23 punti, superando il Psg in attesa dell'impegno di Messi e compagni contro il Nizza.

Il Marsiglia mette pressione al Psg e si prende momentaneamente la vetta della Ligue 1 nell'anticipo della nona giornata: la formazione di Tudor si impone 3-0 in casa dell'Angers, sbloccando nel primo tempo e chiudendo i giochi prima dell'ultimo terzo di gara. Al 35', Clauss si inventa il gol dell'1-0 scappando via sulla sinistra, entrando in area e fulminando Fofana sul primo palo grazie ad un potente mancino che si insacca anche grazie all'aiuto del legno.

Acquisito il vantaggio prima dell'intervallo, l'OM trova il raddoppio ad inizio ripresa: al 50', Clauss ruba palla, si invola sulla sinistra poi mette al centro per Suarez, che ringrazia e di destro insacca. Passano nove minuti ed è ancora Clauss, il grande protagonista di giornata, a trovare il suo secondo assist di giornata: cross al centro per Gerson, che controlla e di sinistro batte ancora Fofana.

Archiviato il risultato, Tudor fa turnover pensando all'impegno in Champions con lo Sporting e toglie Payet e i tre marcatori del match, inserendo tra i vari l'ex Roma Under. Il finale è pura accademia per il Marsiglia, che vince e sale a 23 punti: al Psg, impegnato in casa con il Nizza, spetta ora il compito di rispondere all'OM per riprendersi la vetta della Ligue 1.