Insulti razzisti a Vinicius: un anno di carcere con la condizionale a 5 tifosi del Valladolid

Una dura presa di posizione che, pur non punendo immediatamente col carcere i cinque tifosi del Valladolid a meno di nuovi reati entro tre anni, lancia un messaggio forte e chiaro sulla questione razzismo a tutto il mondo del calcio e apre la strada ad altre sentenze simili in futuro. Nel dettaglio, per quanto riguarda il caso Vinicius, la procura ha qualificato i fatti come "crimine d'odio", mantenendo come criterio aggravante "l'intenzione di umiliare" e "minare la dignità del giocatore" con motivazioni "evidentemente razziste".