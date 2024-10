Razzismo contro Vinicius: arrestate quattro persone per incitazione all'odio prima del derby di Madrid

La Policia Nacional non ha escluso nuovi arresti in futuro legati alla vicenda, ma come si è arrivati all'arresto? Le forze dell'ordine spagnole hanno spiegato che hanno potuto muoversi e indagare in seguito alla presentazione di tre denunce da parte della Liga, in una partita passata alla storia anche per altre intemperanze dei tifosi di casa. Sull'1-1 Atletico-Real è stata interrotta per un lancio di accendini verso il portiere del Real Thibaut Courtois, con tanto di squalifica per una giornata della curva dell'Atletico e una multa.