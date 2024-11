Real Madrid, anche Vinicius ko: lesione del bicipite femorale

Le soluzioni offensive, naturalmente, non mancano a Carlo Ancelotti, che può sempre puntare su Mbappé, oltreché su Bellingham e Brahim Diaz, senza contare i baby Endrick e Güler. Tolto il francese (9 gol in 17 presenze stagionali) nessuno di questi è però in grado di garantire i numeri di Vinicius, che di reti ne ha segnate già 12 tra tutte le competizioni.