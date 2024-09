Rafa Mir va in tribunale in manette: rilasciato con accuse. L'avvocato: "Partita appena iniziata"

SPAGNA

Il difensore della punta del Valencia: "Lui è tranquillo, lavoreremo per far sì che tutto sia chiarito"

© Getty Images Finito in carcere dopo essere stato accusato di una doppia violenza da parte di una donna, Rafa Mir è stato quest'oggi rilasciato con accuse dopo l'arresto dello scorso lunedì. Arrivato in manette davanti al giudice Ana Magraner Naya, capo del Tribunale di prima istanza e istruzione numero 8 di Llíria, la punta del Valencia ha rilasciato delle dichiarazioni così come ha fatto l'amico Pablo Jara, calciatore dell'Alcantarilla. Anche lui avrebbe violentato una ragazza di 25 anni.

"È tranquillo e ora lavoreremo sul processo in modo che tutto sia chiarito. La partita è appena iniziata" le parole di Jaime Campaner, avvocato di Rafa Mir all'uscita del tribunale. L'ex punta del Siviglia ha assicurato che i rapporti sessuali sotto la lente d'ingrandimento sarebbero stati consensuali. I fatti in questione risalirebbero alla notte tra sabato e domenica dopo la sfida tra Valencia e Villarreal: dopo essere essersi conosciuti in discoteca, Mir e l'amico si sarebbero recati nella casa del primo (nel comune di Bétera) in compagnia delle ragazze. Domenica poi la denuncia unica da parte di una vittima preceduta dalla chiamata alla polizia di un vicino che aveva sentito delle urla provenienti dall'abitazione.