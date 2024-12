Mbappé e il presunto stupro in Svezia: "Non sono preoccupato, pronto ad andare in tribunale"

"Sono cose che succedono e basta, che non ti aspetti - la versione dell'ex Psg e Monaco -. Non ho ricevuto nulla, nessuna convocazione. Ho letto la stessa cosa di tutti gli altri. Il governo svedese non ha detto nulla. Non sono coinvolto. Non è stata neppure una vera e propria serata. Avevo cinque giorni liberi e ho deciso di partire. Dovevo andare in un altro posto, ma l'allenatore mi disse di andare in un posto meno esposto. Ma io gli ho detto che sono Kylian, la gente mi vedrà ovunque. Comunque non so chi possa essere stato a denunciarmi".