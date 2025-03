Liga: super Yamal, che rimonta del Barcellona sull’Atletico. Ok Athletic Bilbao e Betis

ATLETICO MADRID-BARCELLONA 2-4

Rimonta pazzesca del Barcellona, che sotto di due reti al 70’ ribalta l’Atletico Madrid 4-2 al Metropolitano. Pronti via e gli ospiti vanno subito ad un passo dal vantaggio: al quinto minuto Lamine Yamal, innescato da Dani Olmo, apre troppo l’interno sinistro e colpisce il palo esterno. I Blaugrana continuano a creare, e al 44’ devono ancora fare i conti con i legni: Lewandowski riceve palla in area e con il sinistro scheggia la traversa. Sul ribaltamento di fronte, ecco che i Colchoneros stappano la partita quasi a sorpresa: Griezmann fa un passaggio illuminante per Simeone dentro l’area, con il figlio del tecnico argentino che apparecchia per la zampata vincente di Julian Alvarez, che segna l’1-0 al 45’. Dopo l’intervallo gli uomini di Flick fanno partire un vero e proprio assedio, con l’Atletico che si difende compatto davanti alla propria area di rigore. Ancora una volta, nel miglior momento dei Culers, gli uomini di Simeone riescono a colpire: al 70’ i due neoentrati Gallagher e Sorloth confezionano il raddoppio, non senza polemiche per un presunto fallo di mano di De Paul a inizio azione. La rabbia del Barça alla ripresa del gioco è evidente, e due minuti più tardi Lewandowski accorcia le distanze con un gol capolavoro di sinistro. Passano altri cinque minuti e i Blaugrana la riprendono: cross tagliato di Raphinha e spizzata di testa di Ferran Torres, che fa 2-2 a poco meno di un quarto d’ora dalla fine. In pieno recupero, al 92’, gli ospiti completano la rimonta: Yamal prende palla fuori area, si accentra e fa partire il sinistro vincente, che grazie ad una deviazione beffa Oblak. A partita praticamente finita (98’), Ferran Torres firma la sua doppietta personale per chiudere i conti. Vince il Barcellona 4-2 e aggancia il Real Madrid in vetta a quota 60, con i Culers che devono però recuperare un turno. Fermo a 56 l’Atletico, ora staccato dalla coppia di testa.



SIVIGLIA-ATHLETIC BILBAO 0-1

Si complica la vita l’Athletic Bilbao ma riesce comunque a piegare 1-0 il Siviglia in trasferta. Gli andalusi sono piuttosto attivi nel corso del primo tempo, con gli ospiti che accusano le fatiche di Europa League contro la Roma. I padroni di casa non affondano il colpo, e in chiusura di primo tempo rischiano grosso: calcio di rigore assegnato dal Var e guadagnato dal Berenguer, ma dal dischetto Vesga viene neutralizzato da Nyland. La prima frazione di gioco termina a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa gli uomini di Pimienta continuano a premere, ma dal 70’ in poi l’inerzia cambia: i baschi diventano padroni del campo e sul rettilineo finale colpiscono. All’84’ è proprio l’ex Napoli e Torino Berenguer ad innescare Alvarez, che segna il gol partita di testa su calcio piazzato. Vince 1-0 l’Athletic Bilbao e sale a 52 punti, con l’obiettivo quarto posto che è sempre più vicino. Fermo a 36 il Siviglia, in undicesima posizione.



RAYO VALLECANO-REAL SOCIEDAD 2-2

Non riesce a trovare continuità la Real Sociedad, che dopo l’eliminazione in Europa League per mano del Manchester United non va oltre il 2-2 in casa del Rayo Vallecano. I baschi cominciano piuttosto bene, stappando la partita al 20’ con il gol di Zubimendi su assist di Gomez. Verso la fine del primo tempo gli ospiti potrebbero anche raddoppiare, ma al duplice fischio il risultato è ancora sull’1-0. In avvio di ripresa gli uomini di Inigo Perez cambiano marcia: al 58’ arriva l’1-1 di Trejo, e al 72’ Pedro Diaz completa la rimonta su invenzione di Garcia. La formazione allenata da Imanol non si arrende, e all’80’ trova le forze per strappare il pari con Mariezkurrena, entrato in campo da appena quattro minuti. Finisce 2-2, con le squadre che si dividono la posta in palio: il Rayo sale a 37 punti, in nona posizione. Dodicesima la Real Sociedad, ora a 35 punti.



LEGANES-BETIS SIVIGLIA 2-3

Super rimonta per il Betis, che sul campo del Leganes va sotto 0-2 al primo tempo ma poi ribalta tutto e vince 3-2. Nel corso della prima frazione di gioco gli ospiti gestiscono il possesso del pallone, ma vengono puniti su un paio di disattenzioni e contropiedi: al 29’ e al 44’ c’è la doppietta di Dani Raba, che fa impazzire di gioia i tifosi del Butarque. Dopo l’intervallo però gli andalusi scendono in campo con tutt’altra intensità: al 64’ Isco accorcia le distanze su calcio di rigore, e dal 78’ all’82’ arriva l’uno-due micidiale che completa la rimonta. Il 2-2 viene costruito da Bartra e Bakambu, con l’attaccante che insacca in tap-in la respinta di Dmitrovic sulla botta dell’ex Dortmund. Quattro minuti più tardi invece è ancora Isco protagonista, questa volta con l’assist per il gol vittoria di Hernandez. Il Betis sale al sesto posto agganciando momentaneamente il Villarreal a 44 punti. Leganes terzultimo, bloccato a quota 27.



OSASUNA-GETAFE 1-2

Seconda vittoria in rimonta consecutiva per il Getafe, che dopo il 2-1 contro l’Atletico Madrid ribalta con lo stesso risultato anche l’Osasuna in trasferta. I padroni di casa nel corso del primo tempo spingono sull’acceleratore, cercando il vantaggio a più riprese. L’1-0 dei Rojillos arriva solamente al 45’, grazie al calcio di rigore trasformato da Budimir. Gli uomini di Bordalas reagiscono dopo l’intervallo, nel giro di pochi minuti: al 55’ Borja Mayoral serve l’assist per Ramon Terrats, e sedici minuti più tardi l’esterno destro del Getafe firma la sua personale doppietta, ribaltando il risultato. Gli ospiti rischiano di compromettere tutto con la follia di Uche, che al 76’ e al 77’ riceve due cartellini gialli (il primo per simulazione) e lascia in dieci i suoi. I ragazzi di Bordalas resistono nonostante l’inferiorità numerica, portando a casa il successo. Il Getafe con questo 2-1 sale a 36 punti, staccando tra le altre proprio l’Osasuna, fermo a 33.