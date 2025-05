Liga: il Real Madrid batte 3-2 il Celta Vigo e lancia la sfida al Barcellona in vista del Clasico

Smaltita la delusione per la finale di Copa del Rey persa ai supplementari contro il Barcellona lo scorso weekend, il Real Madrid torna in campo per provare a restare in scia al Barça quantomeno in campionato, visto che nel prossimo turno Blancos e Blaugrana si affronteranno in un nuovo Clasico di Liga. Ancelotti ritrova la titolarità di Mbappé dopo tre partite, con Vinicius Jr, Bellingham e Arda Güler ad agire alle spalle del francese in mediana. Molto forzata invece la difesa, per via delle tante assenze dovute a infortuni o squalifiche. Il Celta Vigo prova allora ad approfittarne subito con Marcos Alonso, ma Courtois sfodera una gran parata al 7’. Non è da meno Guaita dalla parte opposta, con l’ex Crystal Palace che si deve però arrendere al capolavoro creato da Arda Güler al 33’: il turco dà infatti uno sguardo all’incrocio dei pali lontano e poi vi spedisce il pallone con un mancino potente e preciso. Il Real si porta così sull’1-0, con Mbappé che raddoppia poi per i Blancos al 39’: Courtois para il tiro del possibile pareggio a Borja Iglesias e sul capovolgimento di fronte l’ex Psg sigla il 2-0. Il francese si ripete poi al 48’, firmando il 3-0 “galactico” e salendo a quota 24 gol in Liga (-1 da Lewandowski). Il Celta Vigo prova quindi a rimettersi in corsa al 69’ con il 3-1 di Javi Rodriguez e riesce poi a spaventare i Blancos con il 3-2 di Swedberg al 76’, su assist geniale di Iago Aspas. Sempre l’ex Liverpool innesca poi di tacco Duran tre minuti più tardi, con Courtois che riesce a negare in due tempi il clamoroso pareggio ospite. Il Bernabeu trema, conscio dell’importanza dei tre punti in palio, ma al triplice fischio può tirare un sospiro di sollievo. Il Real Madrid trova infatti il quarto successo di fila in campionato e sale a 75 punti, tornando a -4 dal Barcellona capolista: domenica prossima Blancos e Blaugrana si sfideranno in un Clasico fondamentale per gli esiti di questa Liga. A 46 punti rimane invece il Celta Vigo, in piena lotta per la zona Europa League della classifica.