Liga: Real e Atletico fermate da Osasuna e Celta Vigo

OSASUNA-REAL MADRID 1-1

Pari e polemiche per il Real Madrid, che non va oltre l'1-1 sul campo dell'Osasuna ma protesta per il rosso dato a Bellingham al 39'. Si parte prima con il gol immediato di Mbappé, che dopo 15 minuti si fionda sul cross dalla destra di Valverde e in tap-in, dentro l'area piccola, insacca. Poi, l'episodio che cambia la partita: Bellingham protesta in maniera eccessiva nei confronti di quarto uomo e direttore di gara e così, a gioco poi subito fermo, l'arbitro espelle l'ex Dortmund, lasciando i blancos in dieci prima dell'intervallo e per tutta la ripresa. L'altro episodio che cambia definitivamente la partita arriva al 55': dopo aver tirato (e mandato sul fondo), Budimir viene colpito da Camavinga e dopo l'on-field review si decide per il calcio di rigore. Dal dischetto, l'ex Samp e Crotone non sbaglia spiazzando Courtois. Il Real non riesce a vincere in inferiorità numerica, l'Osasuna non sfrutta la superiorità nei restanti 40 minuti e finisce così 1-1, come nel Derbi di Madrid. Secondo pari di fila per Ancelotti (altra risata sarcastica sul rigore concesso come fatto nel match con l'Atletico) in campionato, reduce invece dal 3-2 sul City in Champions.