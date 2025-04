Liga: poker dell’Atletico Madrid al Valladolid e nuovo a -3 dal Real

I Colchoneros sembrano in totale controllo, ma al 56’ incassano il 2-2: a pareggiare per il Valladolid è Javier Sanchez su calcio di punizione, complice anche una deviazione di Gallagher in barriera. Il Cholo chiama allora i suoi all’attacco alla ricerca di un nuovo vantaggio e lo trova al 72’: Henrique colpisce la caviglia di Llorente in area e l’arbitro assegna il terzo calcio di rigore di serata, con Alvarez che si conferma glaciale nella sua sfida personale con Ferreira. L’Araña firma così la doppietta personale e sale a quota 14 gol in Liga. Lemar sfiora poi il poker, con Sørloth a firmare quindi il 4-2 finale al 79’. L’Atletico sale così a 63 punti in classifica, riportandosi a -3 dal Real Madrid e a -7 dal Barcellona capolista. In ultima posizione rimane invece il Valladolid, con soli 16 punti conquistati nel corso di questo campionato.