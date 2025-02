Liga: Modric e Vinicius trascinano il Real, il Bilbao dilaga avvisa la Roma

ATHLETIC BILBAO-VALLADOLID 7-1

L'Athletic Bilbao, prossimo avversario della Roma in Europa League, travolge 7-1 il Valladolid e manda un messaggio anche ai giallorossi. I baschi impiegano appena un tempo a chiudere la partita: all'intervallo è già 4-0. Si parte già al 10' con il sinistro di Jauregizar che dal limite bacia il palo ed entra in porta, poi al 35' il capolavoro di Nico Williams, che parte da sinistra e salta tutta la difesa prima di mettere in porta con un gol alla Messi. Otto minuti dopo, la zampata da pochi passi di Sannadi su cross di Berchiche vale il tris, mentre all'intervallo il favoloso destro al volo di Sancet permette alla squadra di Valverde di chiudere la prima metà di gara con quattro gol. Ad inizio ripresa, il fanalino di coda si presenta con due cambi e accorcia subito con Sylla (47'), ma è un fuoco di paglia, anche perché Juric si fa espellere per due gialli in nove minuti. Il Bilbao, allora, ne approfitta per fare 5-1 con Nico Williams che cala la doppietta. Lo show, però, continua, perché due minuti dopo ecco il sesto gol, segnato da Guruzeta (69'). Infine, all'87', la firma anche dell'altro Williams, Iñaki, che realizza il definitivo 7-1.