Liga: l’Alaves non cade in casa, solo pari per l’Atletico Madrid

ALAVES-ATLETICO MADRID 0-0

Non passa in trasferta l’Atletico Madrid, al Mendizorroza la sfida con l’Alaves finisce 0-0. Nelle prime fasi di gara i ritmi sono molto bassi, con nessuna delle due formazioni che riesce a portare l’inerzia dalla propria parte. La qualità degli ospiti è ben contenuta dalle letture dei biancoblu, che difendono molto bene in diverse situazioni. Verso la fine del primo tempo ecco l’episodio che rischia di cambiare il match: espulsione diretta per Julian Alvarez e Colchoneros in dieci, ma il Var richiama l’arbitro e il cartellino si trasforma in giallo. Dopo l’intervallo gli uomini di Simeone cercano di aumentare l’intensità, anche se rischiano in un paio di occasioni a firma di Kike Garcia. Al 76’ l’occasione più nitida per la squadra della capitale spagnola: Lenglet con il sinistro mette fuori di poco sugli sviluppi di un corner. Finisce 0-0, con le squadre che si dividono la posta in palio: l’Atletico sale a 67 punti, a bagnomaria in terza posizione (-5 dal Real Madrid e a +7 momentanei sul Bilbao). Punto importante per gli uomini di Coudet in chiave salvezza, l’Alaves sale a 35 punti.