Liga: Isco fa male al “suo” Real Madrid, il Betis vince 2-1 in rimonta a Siviglia

REAL BETIS-REAL MADRID 2-1

Ritrovata la vittoria in campionato grazie al 2-0 sul Girona nello scorso turno di Liga, il Real Madrid si presenta all’Estadio Benito Villamarín per salire in vetta solitaria alla classifica e obbligare il Barcellona a rispondere domani contro la Real Sociedad. Per centrare l’obiettivo, Ancelotti schiera quindi dal primo minuto il trio delle meraviglie formato da Vinicius Jr., Mbappé e Rodrygo, mentre è costretto a rinunciare ancora allo squalificato Bellingham. A costruire l’1-0 che sblocca la sfida al decimo ci pensano però Mendy e Brahim Diaz: assist del francese e gol dell’ex Milan, con il Real che prova così a indirizzare la gara sui propri binari. Il Betis non si lascia però intimorire dai Blancos e al 34’ trova il modo per pareggiare: Isco batte un corner perfetto e Cardoso incorna il Madrid. Una pioggia torrenziale si abbatte su Siviglia, mentre Courtois nega la doppietta a Cardoso nel recupero del primo tempo.