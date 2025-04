Liga: il Real risponde al Barcellona, 1-0 al Getafe

GETAFE-REAL MADRID 0-1

La Liga è ancora apertissima, così come la rivalità tra Real e Barcellona che vivrà di due appuntamenti importantissimi tra Coppa del Re e campionato. I blancos, soffrendo nel finale, piegano comunque 1-0 il Getafe riportandosi a -4 dai catalani con ancora un Clasico da giocare. Ma chi, dopo il minuto 21 in cui Arda Güler arrivato con un destro dal limite dell'area dopo un contropiede fallito, pensa a una serata facile per Ancelotti, si sbaglia di grosso. Questo anche perché Soria, che pure prova a intercettare il tiro del baby turco, si salva poi su Brahim Diaz, con il Getafe sotto "solo" di un gol all'intervallo. Ma già nella ripresa i padroni di casa spingono e con Alvaro Rodriguez sfiorano il pari: conclusione di poco alta. L'ex Milan e Vinicius non chiudono la partita e allora Arambarri, di sinistro dal limite, spaventa e non poco gli ospiti. Piove poi sul bagnato perché Camavinga si fa male ed esce quando, però, il Real non ha cambi e chiude in dieci. Juanmi chiude un'azione confusa sparando però tra le mani di Courtois, decisivo poi ancora su sull'ex Alvaro Rodriguez. Il recupero di sofferenza pura svanisce e il Madrid può tirare un sospiro di sollievo: è ancora a -4 dal Barcellona con il Clasico dell'11 maggio in campionato (e quello di Coppa del Re) da giocare. Il Getafe resta a 39 punti, margine rassicurante ma non del tutto: è a +7 sulla zona retrocessione.