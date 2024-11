Liga: il Barcellona si butta via nel finale e si fa rimontare 2-2, l'Atletico vince

CELTA VIGO-BARCELLONA 2-2

Al rientro dalla pausa Nazionali, il Barcellona si presenta all'Estadio de Balaídos di Vigo per dimenticare la sconfitta patita contro la Real Sociedad nell’ultimo turno di Liga. Orfani di Yamal, fermato da un problema alla caviglia, i catalani rischiano però subito di passare in svantaggio dopo soli quattro minuti: gli ex Marcos Alonso e Mingueza costruiscono, ma Iago Aspas non inquadra la porta tutto solo a centro area. Lo spagnolo grazia così il Barcellona, che non perdona invece con Raphinha al quarto d’ora: l’ex Leeds trova il suo ottavo gol in campionato, il tredicesimo di una stagione fin qui giocata da vero fuoriclasse. Il Celta Vigo incassa e risponde, costruendosi una doppia occasione con Hugo Alvarez e Ilaix Moriba al ventesimo: proprio l’ex canterano del Barça è il più pericoloso, costringendo Iñaki Peña a una parata provvidenziale. I padroni di casa verticalizzano appena ne hanno l’opportunità e alla mezz’ora reclamano un calcio di rigore per un potenziale fallo su Iago Aspas: arbitro e Var considerano però regolare il recupero di Gerard Martin. Al 41’ il direttore di gara annulla invece per fuorigioco un gol a Lewandowski, autore di un meraviglioso pallonetto. Pochi istanti dopo scoppia la polemica, quando Martin viene graziato a seguito di un fallo su Iago Aspas: il capitano del Celta Vigo invoca il rosso per l’avversario (già ammonito), ma è invece lui a ricevere il giallo per proteste. Nella ripresa arriva quindi il raddoppio del Barcellona, a segno con il solito Lewandowski al 61’: per il polacco è il ventesimo gol in diciotto partite stagionali. I Blaugrana potrebbero poi dilagare a un quarto d’ora dal termine, quando ci pensa però il palo a fermare Raphinha, a Guaita ormai battuto. I Culés sembrano in controllo e, invece, nel finale succede di tutto. Casado viene espulso all’82’ e il Barcellona, in dieci, incassa due gol tra l’84’ e l’86’: a segnare sono Alfonso Gonzalez e Hugo Alvarez. Finisce così 2-2 un match che sembrava già vinto dal Barcellona. Un risultato che frena ancora i Blaugrana, ora a 34 punti in classifica. Grande prova di carattere del Celta Vigo, che si porta a 18 punti.