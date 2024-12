Liga: il Barcellona dilaga e torna a sorridere

La partita resta in dubbio fino al 74', quando il brasiliano raccoglie l'assist di trivela di Yamal e insacca a porta vuota. Passano altri quattro minuti e i catalani calano il poker: altro assist d'esterno da parte del premio Kopa 2024, palla in area respinta male e centralmente da Morey e de Jong, di sinistro, non può sbagliare. A risultato acquisito, il Barcellona si diverte e trova addirittura il 5-1 all'84' con il tap-in di Pau Victor proprio su assist dell'olandese. Il Barcellona si porta a +4, ma il Real Madrid ha due partite in meno rispetto ai blaugrana ed è dunque ancora potenzialmente primo. Dopo due vittorie di fila, invece, il Maiorca incassa un brutto ko che tuttavia non ridimensiona l'ottimo avvio, con la squadra comunque non lontana dalla zona Europa.