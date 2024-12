Liga, Griezmann firma la rimonta dell'Atletico: Siviglia ko 94', vetta più vicina

Quarto successo consecutivo per l'Athletic Bilbao, che continua a decollare nella Liga e blinda il suo quarto posto: 32 punti per i baschi e +6 sul Villarreal, che si ferma a quota 26 dopo la sconfitta per 2-0. Sotto il diluvio universale e in un clima ostile tra i club, nato dopo lo "scippo" del canterano Oyono dalla cantera del Submarino Amarillo (che non ha inviato dirigenti per protesta), i baschi giocano con un ritmo indiavolato e strappano subito il controllo del gioco ai rivali. Basta un quarto d'ora per il vantaggio, firmato da Aitor Paredes con un colpo di testa su azione da corner, approfittando della pessima uscita di Diego Conde. Berenguer ha sprecato due chances per il raddoppio, consentendo al Villarreal di reagire bene nei minuti seguenti. Agirrezabala si è rivelato decisivo su Yeremy Pino e Barry, con Marcelino che ha schierato anche quattro punte nella ripresa, senza esito. Le ripartenze dell'Athletic hanno infatti fatto la differenza e su una di queste, al 69', Sancet ha servito magistralmente Iñaki Williams: tocco vincente e 2-0 nella giornata del suo decennale nella Liga. Da qui in poi non ci sono state grandi chances per il Villarreal, costretto a cambiare portiere nei minuti finali: out per infortunio Diego Conde e spazio a Luiz Junior. Festa grande dunque per l'Athletic, che blinda la sua 4a posizione.