Liga: Dani Olmo fa volare il Barcellona nel derby, bene anche l’Atletico

BARCELLONA-ESPANYOL 3-1

Nella giornata in cui Valencia-Real Madrid è stata rinviata a causa della terribile alluvione che ha colpito alcune zone della Spagna, il Barcellona ospita l’Espanyol all’Estadio Olimpico, in un derby catalano che può permettere alla squadra di Flick di allungare ulteriormente sui Blancos in classifica. I Blaugrana dominano il primo tempo e si portano in vantaggio già al 12’: a segnare è Dani Olmo, su assist magico del solito Yamal. Gli ospiti provano a reagire subito con Puado, ma a trovare un altro gol è ancora il Barcellona: è il 23’ quando Casado innesca Raphinha e il brasiliano supera Joan Garcia con la rete che vale il raddoppio per i padroni di casa. L’Espanyol non si lascia abbattere e riesce ad accorciare le distanze pochi minuti dopo con Jofre Carreras: arbitro e Var spengono però immediatamente la gioia degli ospiti, annullando il gol per fuorigioco. Annusato il pericolo, la formazione di Flick torna a colpire al 31’: Balde si veste da assistman e Dani Olmo sigla la sua doppietta personale. Per lo spagnolo sono 5 reti in 6 partite da quando ha lasciato Lipsia per trasferirsi in Catalogna. A inizio ripresa l’Espanyol si vede annullare un altro gol, per fuorigioco di Jofre Carreras: a segnare questa volta era stato Alvaro Tejero. La porta sembra stregata per gli ospiti: Puado non ci sta e al 64’ trova finalmente il colpo del 3-1. La squadra di Gonzalez ci prova nel finale, quando a vedersi annullare un gol sono però i Culés: Ansu Fati viene pescato in fuorigioco. Il Barcellona colleziona la sua quarta vittoria consecutiva e sale a 33 punti, portandosi momentaneamente a +9 sul Real Madrid (che dovrà recuperare una partita). Altra sconfitta invece per l’Espanyol, che resta fermo a 10.