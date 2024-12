Liga: Bellingham-Mbappé, il Real riparte e "vede" il Barcellona

Prosegue la marcia del Real Madrid nella Liga: terzo successo consecutivo e -1 dal Barcellona con una gara da recuperare. Dopo che il via del match viene rinviato per cinque minuti a causa di un problema di comunicazione col Var, le merengues rischiano sulla spinta del Getafe: chances per Nyom e Carles Perez. Ci pensa capitan Lucas Vazquez a risvegliare i blancos, che passano al 29': fallo di Nyom su Rüdiger ed è rigore, Bellingham trasforma. Si aprono spazi per il Real Madrid ed ecco il raddoppio al 37': palla in profondità per Mbappé, tiro da fuori area e palo-gol per il 2-0. Valverde sfiora il tris e i blancos devono sostituire Bellingham nell'intervallo per un colpo alla testa: c'è così un cambio-extra per gli ospiti, che ne fanno sei di fronte a un incredulo Ancelotti. Il Getafe rischia di capitolare sulle chances di Brahim Diaz e Mbappé (che manca quattro volte la doppietta), trema per un rigore "rimosso" dal Var e poi butta a capofitto in avanti. Christantus Uche e Patrick colpiscono il palo, qualche brivido per il Real Madrid nella ripresa. Le merengues però vivono un finale in pieno controllo, nel quale non c'è ancora spazio per Endrick. Ancelotti riparte dopo il tonfo col Liverpool e accorcia sul Barça: 33 punti contro i 34 dei blaugrana, ma con un match da recuperare (col Valencia) che potrebbe valere la vetta. Si ferma a quota 13 il Getafe, che è terzultimo con l'Espanyol e in piena zona-retrocessione.