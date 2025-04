Liga: senza Lewandowski ecco Dani Olmo, Barça a +7 sul Real Madrid e messaggio all'Inter

BARCELLONA-MAIORCA 1-0



Questa volta l'assenza di Robert Lewandowski non si traduce in una manita del Barça, com'era capitato nelle tre precedenti occasioni. I blaugrana sconfiggono 1-0 il Maiorca nonostante ii 79% di possesso palla e 40 tiri (13 in porta). Dominio assoluto dei padroni di casa nel primo tempo, nonostante l'ampio turnover di Flick. Ci sono sette novità rispetto al Celta, coi "ribelli" Ansu Fati ed Hector Fort, che avevano contestato lo scarso turnover, dall'inizio: riposa Raphinha. Dopo un paio di rischi iniziali in contropiede, il Barça pressa e attacca come sempre: Leo Roman salva su Yamal e Ferran Torres, palo per Gavi. Nel mezzo, la gran parata di Szczesny su Samu Costa, poi riprende il forcing blaugrana: doppia occasione e nuova parata del portiere, poi ci provano Ansu Fati e Ferran Torres. Il Barcellona non sfonda e rischia grosso al 44', quando una ripartenza letale genera la rete di Mateu Morey: tutto è però fermo per un offside di mezza figura.



Il pareggio al riposo si tramuta subito in vantaggio, sul primo tiro nella ripresa: con otto giocatori in area, il Maiorca si distrae e Dani Olmo colpisce con rasoterra al 46'. Raillo e Larin sfiorano il pari, poi entra Raphinha e il Barça rialza il suo baricentro. Nel finale il protagonista è Leo Roman, che salva su Pau Victor e sulla doppia occasione di Fermin Lopez ed Eric Garcia. Spreca Yamal a tu per tu col portiere, ma il Barcellona mantiene la barra dritta. Vittoria pesante e scatto a 76 punti, +7 sul Real che giocherà domani. Un ottimo modo per avvicinarsi al Clasico di Copa del Rey, gestendo anche le energie, mentre il Maiorca rischia: è settimo con 44 punti, ma potrebbe perdere terreno dalle rivali nella corsa all'Europa.



VALENCIA-ESPANYOL 1-1



Il Valencia prolunga la sua imbattibilità a due mesi e otto gare, l'Espanyol non fa proseguire la sua striscia di tre successi consecutivi. Il Mestalla assiste a un 1-1 che, di fatto, certifica la salvezza di entrambe le squadre: i club proseguono appaiati con 39 punti. L'ex juventino Barrenechea crea la prima occasione, ma l'Espanyol spaventa con Edu Exposito: palo e vantaggio sfiorato. Entra in gioco anche Joan Garcia, che salva tutto su Hugo Duro in due occasioni, ma il pari non resiste fino all'intervallo. Al 40' infatti, sugli sviluppi di una punizione, Javi Puado sigla il vantaggio dell'Espanyol. Nella ripresa il Valencia alza il baricentro con Rafa Mir e, al 57', pareggia: assist di Rioja e gran tiro di Javi Guerra per l'1-1. L'Espanyol si chiude e latitano le emozioni nel finale, a parte una clamorosa chance per i padroni di casa: miracolo di Joan Garcia sul colpo di testa di Gayà. Finisce dunque in parità al Mestalla.