Lewandowski si lamenta di come sono cucinate le uova: il Barça cerca un nuovo chef

Robert Lewandowski è un attaccante per palati fini. Ma anche il suo di palato non scherza. Durante una trasferta il 36enne bomber polacco si è infatti lamentato con il suo allenatore Hansi Flick, anche lui fissato per la dieta, per il modo in cui il cuoco del club blaugrana cucinava le uova, alimento chiave nell'alimentazione degli sportivi. Problema a cui i dirigenti del Barça hanno deciso di porre subito rimedio, smantellando l'attuale servizio catering e aprendo il casting per trovare un nuovo chef altamente qualificato. Missione non semplice a cui stanno lavorando Alejandro Echevarria, cognato del presidente Joan Laporta, il direttore sportivo Deco e la nutrizionista della prima squadra Silvia Tremoleda.