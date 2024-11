La Liga gioca nonostante le vittime: scoppia la polemica in Spagna. C'entra il calendario?

Questa sera le luci del Mestalla non si accenderanno come da programma per Valencia-Real Madrid. Lo ha deciso la Liga nonostante le tante vittime della DANA (e i danni) che hanno colpito la Comunità Valenciana. Altre 4 partite sono state rimandate a data da destinarsi, e questa scelta non ha trovato d'accordo tutti. C'è chi come Flick, tecnico del Barcellona, avrebbe preferito che tutta la dodicesima giornata del massimo campionato spagnolo venisse rinviata. "Se fosse dipeso da me, forse avrei sospeso tutta la giornata perché questa è una tragedia non solo per Valencia ma per la Spagna intera - le parole dell'allenatore tedesco -. Ne abbiamo parlato anche nello spogliatoio".