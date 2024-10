Alluvione Valencia, cinque partite rinviate nella Comunità Valenciana: coinvolto il Real Madrid di Ancelotti

L'alluvione che ha messo in ginocchio la Comunità Valenciana ha portato morte e distruzione per via della Dana che ha colpito la zona. LaLiga, facendo seguito alla richiesta dei club interessati e della federcalcio spagnola, ha disposto il rinvio a data da destinarsi delle partite in programma tra massimo campionato e Segunda Division negli stadi della zona interessata. In totale sono cinque le partite che non verranno giocate nel weekend, tra cui: Valencia-Real Madrid al Mestalla e Villarreal-Rayo Vallecano al La Ceramica in Liga, Castellon-Ferrol, Eldense-Huesca e Levante-Malaga in Segunda.