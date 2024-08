Liga: Dani Olmo da urlo nell’esordio col Barcellona, pari per il Siviglia

spagna

I blaugrana trionfano 2-1 in rimonta in casa del Rayo Vallecano grazie ai gol di Pedri e dell’ex Lipsia: 0-0 degli andalusi a Maiorca

Nell’anticipo del turno infrasettimanale della Liga spagnola, valido per la terza giornata, il Barcellona consolida la sua leadership restando a punteggio pieno con il 2-1 in rimonta ai danni del Rayo Vallecano. Unai Lopez illude i padroni di casa, ripresi al 60’ da Pedri e ribaltati all’82’ dal nuovo acquisto Dani Olmo. Solo un pari invece per il Siviglia, che in casa del Maiorca sbatte più volte sul portiere Leo Roman e non va oltre lo 0-0.

RAYO VALLECANO-BARCELLONA 1-2

Resta a punteggio pieno in vetta alla Liga il Barcellona, che in trasferta rimonta il Rayo Vallecano 2-1. Doccia gelata in avvio per i blaugrana, che al nono minuto vanno subito sotto di un gol: azione manovrata dei padroni di casa, con de Frutos che si invola sulla destra e apparecchia per la zampata a centro area di Unai Lopez. Gli uomini di Flick inizialmente accusano il colpo, poi però si mettono in moto alla ricerca del pari. La squadra di Inigo Perez si difende come può, ma riesce a restare in vantaggio fino al duplice fischio del direttore di gara. Nella ripresa i Culers premono forte sull’acceleratore, e all’ora di gioco trovano l’imbucata per segnare l’1-1: triangolo lungo e ampio tra Pedri e Raphinha, con lo spagnolo che apre per il brasiliano sulla sinistra, si butta dentro l’area e insacca sull’assist dell’ex giocatore del Leeds. Dieci minuti più tardi Lewandowski completa la rimonta, ma la sua rete viene annullata dopo controllo al Var. I catalani non si danno per vinti, e all’82’ riescono a ribaltare completamente il risultato: il gol partita è tutto in salsa spagnola, con Lamine Yamal che inventa per il mancino vincente del nuovo acquisto Dani Olmo, che mette il sigillo sul 2-1 finale che vale i tre punti. Con questo successo il Barcellona fa tre su tre e sale a 9 punti in classifica, mentre il Rayo Vallecano rimane bloccato a quota 4.

MAIORCA-SIVIGLIA 0-0

Pareggio dal sapore di sconfitta per il Siviglia, che sul campo del Maiorca non va oltre lo 0-0. I padroni di casa cominciano molto bene, spingendo e cercando di innescare Muriqi. Con il passare dei minuti gli andalusi prendono in mano il match, ma devono iniziare a fare i conti con il portiere avversario Leo Roman: in chiusura di primo tempo l’estremo difensore del Maiorca neutralizza l’ex Leicester e Manchester City Iheanacho, e si ripete anche in avvio di ripresa. Pimienta cerca di sfruttare maggiormente la velocità di Ejuke nel secondo tempo, ma segnare un gol nella serata del Son Moix è un compito molto complesso. Roman alza la saracinesca anche nei minuti finali, con l’incontro che inizia a tramontare verso un epilogo a reti bianche. All’88’ gli ospiti rimangono anche in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione diretta per proteste dell’ex Atletico Madrid Saul Niguez. Finisce 0-0, con entrambe le squadre che salgono a 2 punti in classifica, ancora alla ricerca del primo successo stagionale.