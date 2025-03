Real Madrid, mercoledì Ancelotti a processo per frode fiscale

Comincerà mercoledì prossimo, a Madrid, il processo nei confronti di Carlo Ancelotti, accusato di frode fiscale. Lo ha reso noto il Tribunale provinciale della capitale spagnola. Il tecnico del Real, secondo la Procura, avrebbe nascosto al fisco oltre un milione di euro (per la precisione 1.062.079) tra il 2014 e il 2015, durante la sua prima esperienza sulla panchina dei Blancos, non dichiarando i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine. La pubblica accusa ha chiesto per l'allenatore italiano una pena severissima: 4 anni e 9 mesi di reclusione.