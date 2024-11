Ancelotti non è preoccupato: "Ho il sostegno del club e della squadra"

Intanto c'è un caso Mbappé, che non sta rendendo come ci si sarebbe attesi da lui, al punto che il ct della Francia Didier Deschamps non l'ha convocato per le sfide di novembre in Nations League. "Non sta a me giudicare le scelte di un altro tecnico - dice Ancelotti - ma bisogna accettarle. Comunque non parlerò con Kylian di questo argomento. Lui si sta allenando, e lo vedo motivato e allo stesso tempo deluso. Ha le caratteristiche per giocare da attaccante, anche se a volte si scambia di posizione con Vinicius - ha spiegato - Non voglio cambiare questo. Non è un problema di posizioni offensive ma difensive. A livello personale, ha lo stesso problema che abbiamo noi come squadra, non sta mostrando la miglior versione di sé. Potrei dire lo stesso di Vinicius, Rodrygo, Bellingham... Tutti loro stanno vivendo un momento difficile. Ma è normale che nel calcio ci siano anche le sconfitte, lo devi accettare e, al contempo, non abbassare mai la guardia".