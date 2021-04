Liga: l’Atletico fermato sull’1-1 dal Betis, il Real è a -1

SPAGNA

Al vantaggio ospite firmato da Carrasco risponde Tello: i blancos tallonano ora i colchoneros. Real Sociedad rimontata a Valencia

Liga ancora più aperta dopo la 30esima giornata. Con l’1-1 dell’Atletico sul campo del Betis, Real Madrid e Barcellona si trovano ora rispettivamente a -1 e a -2 dai colchoneros. A Siviglia di decide tutto nel primo tempo, con il botta e risposta tra Carrasco (5’) e Tello (20’). La Real Sociedad subisce una rimonta beffa a Valencia: 2-2. Successi esterni, entrambi per 2-1, per Osasuna e Granada rispettivamente contro Villarreal e Valladolid. Getty Images

BETIS-ATLETICO MADRID 1-1

All’ Estadio Benito Villamarín di Siviglia, l’Atletico Madrid non approfitta dello scontro diretto tra Real e Barcellona (vinto ieri sera dai blancos) per riallungare in vetta della Liga. Nel giro di una settimana Simeone conquista in Andalusia un solo punto su 6 a disposizione e adesso le tre big si trovano nell’arco di appena 2 lunghezze, con la capolista che ha ormai dilapidato l’ingente vantaggio che aveva sulle altre due: +1 sui campioni di Spagna in carica e +2 sui blaugrana. Ottima partenza dei colchoneros, che passano subito in vantaggio al 5’: azione nello stretto da parte degli uomini di Simeone e, dopo il tiro di Correa murato, un rimpallo manda Yannick Carrasco davanti alla porta, finta a far sedere Bartra e facile gol a porta vuota. Dopo uno stacco aereo di Saul, ben parato da Claudio Bravo, gli andalusi pareggiano i conti al 20’: pallone dalla sinistra di Moreno e piatto di destro al volo dal dischetto da parte di Tello, con sfera nell’angolino. Il primo tempo si chiude con un sinistro sull’esterno della rete di Carrasco. Intanto Joao Felix, che sul finire di primo tempo era rimasto a terra dolorante dopo uno scontro fortuito con Mandi, si accascia di nuovo a inizio ripresa facendo cenno alla panchina di non farcela a proseguire. L’Atletico, quindi, già privo di Suarez, Llorente e Dembélé, perde anche il portoghese; Simeone manda in campo Torreira. Un colpo di testa di Emerson si rivela centrale per la comoda presa di Oblak. Quest’ultimo è molto reattivo al 76’, deviando in angolo il sinistro sul primo palo sul neoentrato Lainez. In pieno recupero Bravo nega per due volte il gol vittoria a Correa.

VALENCIA-REAL SOCIEDAD 2-2

Dopo il trionfo in finale di Coppa del Re (edizione 2019-2020) della scorsa settimana, la Real Sociedad incappa nel secondo pareggio consecutivo nel giro di quattro giorni, gettando via a Valencia due punti preziosi per puntellare la zona Europa League. Dopo il rigore per i padroni di casa sbagliato da Soler, gli ospiti vanno sul doppio vantaggio: prima Guevara colpisce con un sinistro rasoterra dal limite al 33’, poi Isak sigla lo 0-2 con un bel diagonale preciso. Al 60’, però, Wass accorcia le distanze dal dischetto, prima che Gabriel Paulista non segni il definitivo pareggio al 73’ con un bel colpo di testa in elevazione.

VILLARREAL-OSASUNA 1-2

Colpaccio dell’Osasuna sul campo del Villarreal. Grazie a questo 2-1 esterno la formazione di Arrasate vola a +8 sulla zona retrocessione. Moncayola apre le marcature al 64’ con un grande collo destro al volo da fuori area. Il Sottomarino Giallo pareggia i conti al 70’ con un’autorete di David Garcia, ma al 74’ subisce il gol che decide la sfida: l’ex Sampdoria e Crotone Ante Budimir stacca più in alto di tutti sul calcio d’angolo battuto da Ruben Garcia e firma un successo preziosissimo in chiave salvezza. Il Villarreal scivola in settima posizione.

VALLADOLID-GRANADA 1-2

Successo in trasferta sempre per 2-1 anche per il Granada, ottenuto in rimonta contro il Valladolid, che subisce così un brusco stop nella corsa per evitare la retrocessione. Padroni di casa in vantaggio al 42’ grazie al rigore trasformato da Orellana (fallo di Jesus Vallejo). Tuttavia gli uomini di Diego Martinez sono in grado di ribaltare il risultato nel secondo tempo: prima, al 78’, Jorge Molina trova un piatto sinistro ravvicinato sul traversone dalla destra di Foulquier, poi all’86’ ci pensa Quini a decidere le sorti del match con un gran destro sul primo palo.

RISULTATI E CLASSIFICHE