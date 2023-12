Liga: il Betis ferma il Girona, chance per il Real

SPAGNA

Nella giornata del rilancio della Superlega, le merengues possono riagganciare la vetta: i catalani pareggiano infatti 1-1 al Benito Villamarin, decisivo l'ex viola Pezzella

La Liga contro la Superlega: "Guadagnalo sul campo"













© twitter 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Liga protesta contro Real Madrid e Barcellona per la Superlega, coi giocatori che posano davanti al banner "Ganatelo en el campo" ("Guadagnalo sul campo"), ma da stasera potrebbe riavere le merengues in vetta. Il Girona viene infatti fermato dal Betis, pareggiando 1-1 al Benito Villamarin: Pezzella (88') vanifica il vantaggio di Dovbyk ed Ancelotti può riagganciare il primo posto battendo l'Alaves. Finisce 0-0 Cadice-Real Sociedad.

BETIS-GIRONA 1-1

Il Girona non chiude in bellezza il suo anno, nella giornata che vede la Liga protestare contro Real Madrid e Barcellona per il rilancio della Superlega. I catalani vanno infatti a sbattere sul Betis, subendo l'1-1 in rimonta al Benito Villamarin. Le squadre posano, come stabilito da tutti i club, davanti al banner "Ganatelo en el campo": il riferimento è al guadagnarsi le coppe sul campo, senza il privilegio della Superlega. Dopo questa mossa, che si rivedrà anche in ogni gara, si inizia a giocare e l'avvio è frizzante. Le squadre iniziano con un infortunio per parte, che le priva di Bellerin (Betis) e David Lopez (Girona), poi si danno battaglia: Ayoze Perez e Savinho sono scatenati, con Gazzaniga che compie una strepitosa doppia parata sull'ex Newcastle e su Willian José. Il Girona soffre la pressione rivale, ma passa a sorpresa sfruttando l'ingenuità degli avversari: Aitor Ruibal affossa Savio ed è rigore, che Dovbyk trasforma per il suo undicesimo gol in campionato. Nei sei minuti di recupero non ci sono emozioni, mentre la ripresa ci fa assistere all'assalto furibondo del Betis, con Assane Diao e Abde effervescenti. Il Girona sembra reggere fino all'88', quando tutta l'attenzione sul corner viene catalizzata sul difendersi dalle possibili sponde di Borja Iglesias e Chadi Riad. Pezzella viene lasciato da solo e segna sulla respinta con un tiro potente: è 1-1 e a nulla serve l'assedio dei catalani, che sprecano due clamorose occasioni con Blind e Stuani. Il Girona chiude l'anno da primo, ma con un pareggio che lo porta a 45 punti. Sale a quota 28 il Betis, che resta settimo davanti a Getafe (26) e Las Palmas (25).

CADICE-REAL SOCIEDAD 0-0

La Real Sociedad arriva a questa sfida dopo il sorteggio di Champions League, che le ha consegnato un duro ottavo di finale contro il Psg, e si ritrova ad esultare per uno 0-0 contro la quartultima in classifica: è infatti il Cadice a rammaricarsi per non aver vinto, dopo un'ottima gara. Rischiano subito i txuri-urdin, con Remiro ad evitare l'autorete di Zubeldia e l'occasione sprecata da Chris Ramos, bloccato dal portiere nell'uno contro uno. Nella ripresa la Real ha un moto di reazione, sfiorando la rete con Sadiq e Oyarzabal, ma si spegne dopo i cambi. E così, serve ancora un grande intervento di Alex Remiro per evitare il gol-vittoria di Chris Ramos al 77'. Finisce 0-0 e i baschi restano sesti con 31 punti, col Cadiz (15) che si porta a +2 sul Celta terzultimo.

