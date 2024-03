Inghilterra: la mascotte è infreddolita, Bellingham la copre con la sua giacca

IL BEL GESTO

Il bel gesto del centrocampista inglese prima del match contro il Belgio

© Getty Images Jude Bellingham è un grande campione sia dentro che fuori dal campo e prima del match contro il Belgio è stato protagonista di un momento molto toccante. Il centrocampista del Real Madrid è entrato in campo con una mascotte sulla sedia a rotelle e durante il consueto inno si è accorto che il ragazzino aveva freddo e lo ha coperto con la sua giacca. Poi in campo le solite giocate da fuoriclasse e il gol del definitivo 2-2 in pieno recupero.

Vedi anche Calcio Amichevoli: Bellingham salva l’Inghilterra, Theo e Giroud trascinano la Francia Bellingham non è nuovo a gesti simili. A inizio gennaio, infatti, in occasione della sfida tra Arandina e Real Madrid in Coppa del Re, gara vinta per 3-1 dalla squadra di Ancelotti, l'ex Borussia Dortmund ha notato un raccattapalle visibilmente infreddolito e, senza pensarci due volte, gli ha ceduto la sua coperta.