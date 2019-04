I giocatori pagano la trasferta ai tifosi: cuore d'oro in casa Manchester City

18/04/2019

I tifosi del Manchester City sono stati fantastici e hanno supportato la squadra contro il Tottenham , ma non è bastato per accedere alle semifinali di Champions League. Così i giocatori di Guardiola hanno deciso di ripagare il loro tifo accollandosi il costo dei ventisei pullman, uno per ogni giocatore della rosa, per la trasferta di Wembley del 18 maggio per la finale di FA Cup contro il Watford. Un bel gesto e a Londra ci sarà una marea azzurra.

"Il supporto dei nostri tifosi durante la stagione è stato nient’altro che incredibile. Viaggiare per seguire la squadra nelle sue tante trasferte tra campionato e coppe, in casa e fuori, non è facile ed è qualcosa cui ogni giocatore della squadra dà valore e che apprezza. Anche se il risultato con il Tottenham non è stato quello che speravamo, i tifosi ci hanno sostenuto a gran voce per 90 minuti. Abbiamo ancora molto per cui lottare in questa stagione, e questo è il nostro modo per dire grazie a chi è sempre con noi in questo cammino", le parole del capitano Vincent Kompany.