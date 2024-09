Fair Play Finanziario, ex magistrato spagnolo: "Il Real dopa i conti col Bernabeu e viola le regole"

Prosegue la bufera sul Real Madrid in Spagna a causa del Santiago Bernabeu. Da mesi lo stadio dei blancos è al centro delle polemiche per "il disturbo alla quiete pubblica" causato da forti rumori durante le partite ed i concerti organizzati nella storica struttura che si trova in pieno centro a Madrid. La "guerra al Bernabeu" è talmente accesa che nel dibattito è intervenuto anche un giudice emerito della Corte Suprema spagnola, paragonabile alla Corte Costituzionale italiana, secondo il quale "il Real Madrid si sta dopando con denaro pubblico grazie all'uso del Bernabeu".