Donnarumma pronto a prendersi il Psg, per Galtier è il titolare

LA DECISIONE

Il nuovo allenatore ha confermato in conferenza: "Preferisco avere gerarchie chiare in porta"

Su una cosa Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas sono d'accordo: non vogliono passare un altro anno ad alternarsi tra i pali del Psg. L'azzurro, 23 anni, ha vinto il ballottaggio con il 35enne centramericano e almeno per Galtier sarà lui a partire coi gradi del titolare della squadra parigina. Il nuovo tecnico è stato chiaro in conferenza stampa, vuole gerarchie delineate tra i pali e al momento è l'italiano a partire davanti.

L'indicazione in realtà era già arrivata dalla dirigenza la scorsa primavera e a Navas non resta che accettare il ruolo di secondo oppure cercarsi un'altra squadra.

Nella passata stagione sono state 26 le partite giocate da Navas e 24 per Donnarumma, ma con una costante tensione che ha sporcato il rendimento di entrambe e fatto sorgere qualche malumore e nervosismo. Scene da non ripetere e che il Psg non vuole più vedere, puntando tutto sul portiere della nazionale italiana su cui la proprietà ha investito per il futuro.

Ad allenare entrambi ci sarà ancora il preparatore dei portieri italiano Gianluca Spinelli, al Psg dal 2018 e confermato anche per la prossima stagione.