Coppa di Germania: il Leverkusen elimina il Bayern

BAYERN-LEVERKUSEN 0-1

Il Bayern deve rinunciare al primo titolo stagionale: la formazione di Kompany esce dalla Coppa di Germania a causa della sconfitta per 1-0 all'Allianz Arena, con il Bayer campione di Bundesliga in carica che ringrazia Neuer. Incredibile la follia del portiere dei padroni di casa: su un lancio lungo per Frimpong al 17', interviene in modo violento e in ritardo sull'esterno di Xabi Alonso, con l'arbitro che non può non estrarre il cartellino rosso. Kompany deve sacrificare qualcuno e opta per Sané, che lascia ovviamente il posto al secondo portiere Peretz. Il primo tempo si chiude però senza reti e nella ripresa le Aspirine si giocano la carta Schick, ma l'ex Roma dura un solo quarto d'ora, poi si ferma per infortunio (sarà da valutare anche per l'Inter, con il match di Champions in programma tra una settimana). La fortuna vuole che al suo posto entri il match winner: Tella, che al 69' impatta di testa il cross di Grimaldo e zittisce l'Allianz Arena. Inutili i tentativi nel finale: il Bayern e Kane, assente per infortunio salutano un altro titolo. E il Leverkusen manda un messaggio anche a Simone Inzaghi.