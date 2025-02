Bundesliga: tris del Bayern, ecco l'allungo sul Leverkusen

Il Bayern Monaco apre la 21a giornata della Bundesliga, visto che giocherà i playoff di Champions League contro il Celtic, e non sbaglia: è 3-0 sul Werder Brema. Spingono e dominano sin dall'avvio i bavaresi, che hanno due chances con Kane e Coman. Zetterer salva tutto e il Werder prova a farsi sotto, ma gli anseatici rischiano e non poco dopo aver perso Stage. Olise e Kane vanno nuovamente vicini al vantaggio ed è 0-0 al riposo, ma il match si sblocca subito. Dopo aver colpito una traversa, Harry Kane segna su rigore: decisivo il mani di Jung, che manda sul dischetto l'attaccante al 56'. L'ex Spurs ha la chance per il raddoppio e la spreca, mentre Zetterer è decisivo per evitare il gol di Upamecano. Un Bayern dominante segna comunque il 2-0 all'83', con un subentrato: Sané entra e insacca al primo tocco, sul cross di Laimer. Nel finale ecco anche la zampata di Harry Kane, che chiude i giochi col 3-0 al 97' e la sua doppietta: salgono a 21 le reti in Bundesliga. Vincono i bavaresi, che volano momentaneamente a +9 sul Leverkusen: Kompany, ora a 54 punti, è imbattuto in casa (dieci vittorie e un pari, con le aspirine). Ko il Werder Brema, che resta ottavo con 30 punti: Gladbach e Friburgo potrebbero superare i biancoverdi.