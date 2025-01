Bundesliga: l’Eintracht non smette di stupire, Dortmund ancora ko

LA PARTITA

Forte dei successi contro St. Pauli e Friburgo, l’Eintracht Francoforte accoglie uno zoppicante Borussia Dortmund al Deutsche Bank Park, nell’anticipo del 18° turno di Bundesliga. Le Aquile devono rinunciare alla loro stella Marmoush, il cui passaggio al Manchester City è ormai imminente, ma riescono comunque a rendersi pericolose per prime con Hugo Larsson a pochi secondi dal calcio d’inizio. Ad andare decisamente più vicino al gol al 9’ è però il Dortmund: Guirassy ci prova di testa a pochi passi da Kobel, colpendo un palo clamoroso. È quindi di nuovo la volta dell’Eintracht, abile nello stappare il match al 18’: a portare avanti i padroni di casa ci pensa Ekitike, innescato da una grande giocata dell’ex Roma Kristensen. Il Francoforte prende fiducia e al 22’ colpisce pure un palo con Knauff, andando a centimetri dal raddoppio. Una dozzina di minuti più tardi è invece ancora Ekitike ad avere una buona chance per la doppietta personale: questa volta il francese è però impreciso, il suo tiro termina infatti sul fondo. Si passa quindi alla ripresa, dove è Yan Couto a scaldare immediatamente i guantoni di Trapp: il portiere ex Psg riesce a salvare il vantaggio dell’Eintracht con una bella parata, negando il possibile pareggio ai gialloneri. A chiudere ogni discorso al 92’ con il gol del 2-0 è allora Oscar Hojlund, alla sua prima rete in Germania. Terza vittoria di fila per l’Eintracht Francoforte, ora a quota 36 punti: rafforzato quindi il terzo posto, alle spalle di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. A metà classifica resta invece il Borussia Dortmund: i gialloneri rimangono decimi, con 25 punti e tre sconfitte consecutive in altrettante giornate di Bundes.