Bundesliga: impresa Leverkusen, rimonta da 3-1 a 4-3. Ed è a -6 dal Bayern

STOCCARDA-LEVERKUSEN 3-4

Si rivede il Leverkusen mai domo che con i gol nel finale, lo scorso anno, ha vinto la Bundesliga: sotto 3-1 a metà ripresa, le Aspirine vincono 4-3 sul campo dello Stoccarda e si portano a -6 dal Bayern. Sei reti e due autogol: si parte con Demirovic e Woltermade, che al 15' e al 48' regalano il 2-0 ai padroni di casa. Nel giro di 12 minuti arrivano altre tre reti: Frimpong accorcia le distanze, Xhaka segna nella sua porta e Hincapie riapre la partita. Siamo 3-2 al 68' e si resta così per altri 20 minuti, fino all'autogol di Stiller che fissa il punteggio sul 3-3. Finita? Assolutamente no, perché al 94' Schick completa la rimonta del Leverkusen che ora può sognare una clamorosa rimonta in campionato dopo aver perso negli ottavi di Champions. Ritorna un classico delle Aspirine: il gol nel recupero. E adesso, dopo questo 4-3 su uno Stoccarda sempre più lontano dal quarto posto e dopo l'1-1 del Bayern sull'Union, il campionato è riaperto: Xabi Alonso è a -6 da Kompany.