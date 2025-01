Bundesliga: il Lipsia ferma il Leverkusen, allungo del Bayern, pari per il Dortmund

Esattamente com'era successo nel match d'andata, il RB Lipsia riacciuffa il Leverkusen: è 2-2 alla Red Bull Arena. Il match è vibrante sin dai primissimi minuti, con occasioni a ripetizione per entrambe le squadre: sprecano Mukiele e Simons, ma anche Nusa. La sfida si sblocca solo al 18', quando Wirtz ne salta due e colpisce il palo: Schick è lestissimo nella ribattuta, 13a rete nelle ultime nove per l'ex Samp e Roma. Il Leverkusen è in totale controllo e, da qui in poi, ha varie chances per quel raddoppio che arriva al 36': secondo assist di giornata per Wirtz (9 gol e 9 assist in Bundesliga) e 2-0 firmato da Aleix Garcia. Protesta il Lipsia per una decisione contestata dell'arbitro, ma il gol rimane e i padroni di casa accorciano al 41': merito di Raum, che segna su punizione. Si va al riposo sul 2-1 e nella ripresa, nonostante Palacios sfiori il tris, è dominio per il RB Lipsia. Nusa e Šeško sfiorano il gol, con Wirtz che risponde colpendo il palo e le chances sprecate (in ripartenza) dal Leverkusen. Le aspirine non chiudono la gara e si fanno del male all'84', quando Tapsoba devia in rete su un calcio piazzato. Il 2-2 viene inizialmente annullato, con l'arbitro che crede nel tocco di Baumgartner, ma deve ricredersi perché si tratta di autorete. Da qui in poi fioccano le occasioni per entrambe le squadre in un recupero ad altissima tensione, con Poulsen e Wirtz vicini alla rete che chiuderebbe i giochi. La zona-Leverkusen questa non è un fattore e arriva un pareggio: Leverkusen (42) secondo a -6 dal Bayern, mentre il Lipsia aggancia lo Stoccarda al quarto posto (32).