Bundesliga: il Leverkusen vince e torna a -5 dal Bayern, crollo Mönchengladbach

BORUSSIA DORTMUND-UNION BERLINO 6-0

Prova a risalire il Borussia Dortmund, che travolge 6-0 in casa l’Union Berlino. In avvio gli ospiti cercano di sorprendere gli avversari, ma con il passare dei minuti il BVB prende sempre più coraggio. Al 25’ i gialloneri trovano la rete dell’1-0, grazie all’autogol di Diogo Leite causato da Ryerson. Gli uomini di Baumgart non riescono a reagire, e al 40’ subiscono anche il raddoppio: assist di Gross e incornata vincente di Guirassy, che fa 2-0 prima dell’intervallo. Il lavoro dell’ex attaccante dello Stoccarda però non è finito: nel finale di partita Guirassy si scatena con altre tre reti, racchiuse clamorosamente in otto minuti: dal 75’ all’83’ il guineano raccoglie due assist di Gross e uno di Beier, per segnare il suo straordinario poker personale e arrotondare per il 5-0. All’89’ i due assist-man per Guirassy confezionano anche il 6-0 finale, con Beier che insacca ancora una volta su invenzione di Gross. Risultato tennistico per il Borussia Dortmund, che sale a 32 punti e prova a rilanciarsi per la lotta alla qualificazione in Champions League. Fermo a 23 l’Union Berlino, in una serata da dimenticare per la squadra di Baumgart.