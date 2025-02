Bundesliga: il Leverkusen domina, ma è 0-0 contro il Bayern. Altro tonfo per il Dortmund

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO 0-0

La BayArena ospita l’attesissima sfida tra il Bayern Monaco capolista e i Campioni di Germania in carica del Bayer Leverkusen, oggi prima squadra inseguitrice in classifica. L’avvio di gara è equilibrato, ma, superato il ventesimo, sono i padroni di casa a iniziare a imporre con decisione il proprio gioco. Nell’arco di cinque minuti Wirtz chiama infatti Neuer a una parata provvidenziale, mentre sia Frimpong che Tella colpiscono due clamorose traversa da ottima posizione. Sempre Wirtz prova poi a sorprendere Neuer con una conclusione improvvisa da metà campo, ma non trova la porta. Il Bayern cerca invece di scuotersi in chiusura di primo tempo con la punizione di Kimmich, sulla quale rischia però di infortunarsi al volto Kane: per fortuna l’inglese rimedia solo una brutta botta. All’intervallo regge allora lo 0-0. I bavaresi di Kompany faticano terribilmente a tenere palla e, quindi, a rendersi pericoloso al 59’ è nuovamente il Leverkusen con Tella: interessante la sua girata al volo nel cuore dell’area di rigore, leggermente fuori misura. Sempre l’ex Southampton va poi a un passo dal vantaggio di testa al 66’: questa volta a salvare sulla riga di porta è Stanisic. Le Aspirine dominano e nel recupero Adli impegna Neuer in un’altra parata provvidenziale, prima del clamoroso errore di Wirtz. Il match si chiude quindi a reti bianche, con il Bayern Monaco che sale a 55 punti e il Leverkusen che segue a 47: restano quindi 8 le lunghezze di differenza tra le due squadre.