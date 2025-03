Bundesliga: il Bayern rallenta ancora, solo 1-1 contro l’Union Berlino

WERDER BREMA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-4

Werder Brema e Borussia Monchengladbach si affrontano al Weserstadion, impianto in cui sono gli ospiti a portarsi in vantaggio quando non è scoccato neppure l’ottavo minuto: Veljkovic commette infatti un fallo in area e Plea trasforma il rigore che vale l’1-0 per la squadra di Seoane. Il Brema prova a reagire e colpisce una traversa son Jung al quarto d’ora, mentre Burke non riesce a sfruttare una buona chance al 25’. A portarsi dul 2-0 tre minuti più tardi è allora il Gladbach, ancora una volta grazie a Plea: il francese sigla la doppietta personale con un buon mancino al volo, complice una parata rivedibile di Zetterer. Perfetta è invece la punizione con cui Schmid accorcia le distanze sul 2-1 al 39’, bucando Omlin con un destro a giro che scavalca la barriera e si infila nell’angolino basso alla sinistra del portiere svizzero. Il Werder si rimette così in corsa e, in pieno recupero di primo tempo, impatta il risultato sul 2-2: a pareggiare i conti è Andre Silva, con l’ex Milan che segna direttamente su calcio di rigore. Il ritrovato equilibrio dura però giusto il tempo dell’intervallo, visto che Plea riporta avanti il Monchengladbach in avvio di ripresa: l’ex Nizza sorprende la retroguardia avversaria in velocità e timbra la tripletta personale. Il Brema accenna quindi una nuova reazione e colpisce una traversa al 62’ con Stage, prima del 4-2 con il quale il Borussia chiude ogni discorso all’81’: Plea completa una partita da assoluto protagonista offrendo a Kleindienst l’assist per la rete che sigilla il match. Proprio l’autore del poker viene poi espulso nel recupero, ma ciò non evita al Monchengladbach di portarsi a 40 punti, lasciando il Werder Brema a 33.