Bundesliga: il Bayer Leverkusen sbatte sui legni, solo pari con lo Stoccarda

BAYER LEVERKUSEN-STOCCARDA 0-0

Si ferma ancora il Bayer Leverkusen, che in casa contro lo Stoccarda non va oltre lo 0-0 e deve fare i conti con la sfortuna. I ritmi nelle prime fasi non sono alti, ma con il passare dei minuti la squadra di Xabi Alonso aumenta i giri del motore. I rossoneri iniziano a costruire sempre più azioni pericolose, e al 41’ vanno a un passo dal vantaggio: incornata prepotente di Tapsoba sugli sviluppi di un corner, ma il colpo di testa del difensore si stampa sulla traversa. Il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti, sul punteggio di 0-0. I Campioni in carica in avvio di ripresa sfiorano nuovamente l’1-0, andando ancora una volta a pochi centimetri dal bersaglio grosso: al 53’ Boniface scarica in porta il destro potente, ma riesce solamente a scheggiare il palo alla sinistra di Nubel. Le Aspirine ci provano continuamente con svariate folate offensive, ma gli Svevi si difendono piuttosto bene, riuscendo a portare a casa il punto. Con questo 0-0 il Bayer Leverkusen sale a 16 punti, a -4 da Bayern e Lipsia (che potenzialmente potrebbero scappare via a +7). Tocca quota 13 invece lo Stoccarda, a ridosso della zona Europa.