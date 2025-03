Bundesliga, il Bayer Leverkusen non sbaglia con il Bochum: 3-1

Il Bochum sciupa poi l’occasione per portarsi addirittura in vantaggio al 53’ e, allora, a colpire sono i Campioni di Germania in carica: Boniface appoggia in rete di coscia il 2-1 per le Aspirine al 60’, valorizzando il cross di Hincapie dopo l’ottima punizione battuta da Aleix Garcia. Sempre il nigeriano trova poi la doppietta personale a dieci dal termine, ma il tris dei padroni di casa viene annullato per una posizione di fuorigioco. A siglare il 3-1 finale è allora Adli in ripartenza all’87’, mentre Xhaka colpisce un clamoroso doppio palo in pieno recupero.