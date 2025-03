Bundesliga: crollano Bayern, Leverkusen e Dortmund

BAYERN-BOCHUM 2-3

Improvvisa frenata verso il titolo del Bayern, che dopo aver dominato col Leverkusen in Champions perde 3-2 in casa col Bochum. Primo tempo pieno di emozioni: si parte al 14' con la rete di Guerreiro, che poi al 28' fa doppietta sei minuti dopo il rigore sbagliato da Gnabry. La partita sembra indirizzata, ma nel giro di 12 minuti il canovaccio cambia: prima Medic accorcia le distanze per gli ospiti, poi i bavaresi restano in dieci per il rosso a Palhinha. La situazione si complica ulteriormente con la rete di Sissoko e Kompany, che parte col turnover in vista del ritorno di Champions con le Aspirine, mette dentro in un colpo Kane, Olise e Musiala. Alla fine, però, la spunta il Bochum, che completa la rimonta con la rete al 71' di Bero. L'ultimo ingresso è quello di Kimmich, ma il Bayern non trova il pareggio. Fortunatamente, il margine sul secondo posto (+8) resta invariato. Successo di incalcolabile importanza per il Bochum, che si rilancia completamente per la salvezza.