Bundesliga: Buendia fa felice il Leverkusen al 91’, poker del Dortmund al Friburgo. Ok il Lipsia

LIPSIA-HOFFENHEIM 3-1

La Red Bull Arena è teatro di Lipsia-Hoffenheim, match in cui sono gli ospiti a portarsi avanti all’11’ con Bischof, autore di un gran mancino da fuori area. La risposta dei Tori non si fa però attendere e arriva sotto forma del pareggio di Sesko al 24’: lo sloveno incorna sul calcio d’angolo battuto da Raum, complice anche una parata rivedibile di Baumann. Il Lipsia riequilibra così il risultato e quattro minuti più tardi si ritrova anche con un uomo in più: l’ex Napoli Ostigard riceve infatti un rosso diretto per fallo da ultimo uomo, lasciando l’Hoffenheim in dieci. Ne approfitta allora la formazione di Low, che si porta sul 2-1 al 43’ con Baku. Al 62’ gli ospiti si vedono pure annullare un gol per fuorigioco, mentre Poulsen sigilla il risultato per il Lipsia all’85’. I Roten Bullen vincono quindi 3-1 e salgono a 45 punti. L’Hoffenheim rimane invece a 27.