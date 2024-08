Bundesliga: ancora allo scadere, il Leverkusen trionfa al 3-2 al 101’ con il Mönchengladbach 

GERMANIA

I Campioni di Germania in carica vengono ripresi da 2-0 a 2-2, poi Wirtz nel lungo recupero regala tre punti pesanti a Xabi Alonso

Il Bayer Leverkusen comincia come aveva interrotto: successo a tempo praticamente scaduto per 3-2 in casa del Borussia Mönchengladbach all’esordio in Bundesliga. La squadra di Xabi Alonso domina nella prima frazione e va avanti 2-0 (Xhaka al 12’ e Wirtz al 38’), salvo poi essere ripresa nel secondo tempo da Elvedi (59’) e Kleindienst (85’). A tempo scaduto (101’) Omlin para il rigore a Wirtz, che però insacca il tris vincente sulla ribattuta.

Ancora una volta allo scadere, come l’anno scorso: il Bayer Leverkusen parte con un rocambolesco 3-2 in casa del Borussia Mönchengladbach. Bastano poco più di dieci minuti agli ospiti per stappare la partita: al 12’ Frimpong si cimenta in una delle sue classiche discese sulla destra, il suo cross al centro viene deviato ma incontra il sinistro potentissimo del grande ex Granit Xhaka che piega le mani di Omlin da fuori area. Cinque minuti più tardi i rossoneri vanno ad un passo dal raddoppio, con la traversa scheggiata dalla girata di Boniface in contropiede. Anche Tapsoba colpisce un legno con una gran botta da fuori area, ma dopo un quarto d’ora di leggera sofferenza, le Aspirine riescono a fare 2-0: al 38’ Wirtz insacca con il mancino dopo un batti e ribatti in area causato dalla solita combinazione tra Frimpong e Grimaldo. I padroni di casa accorciano le distanze allo scadere del primo tempo, ma la rete di Kleindienst viene annullata dopo controllo al Var a causa di un fallo su Hincapié. Dopo una lunga sosta dovuta a numerosi fumogeni, in avvio di ripresa Elvedi prova a riaprire l’incontro al 59’, con il tap-in sottomisura che vale il 2-1. Il Bayer sfiora il tris a più riprese, ma all’85’ ecco che arriva la beffa: Tapsoba si addormenta in marcatura su Kleindienst, che scivolando anticipa il difensore e trova la zampata del 2-2. Nei dieci minuti di recupero la squadra di Xabi Alonso prova in tutti i modi a strappare i tre punti, e al 99’ ecco che arriva l’episodio a favore: calcio di rigore concesso dopo controllo al Var per fallo di Itakura su Adli. Dal dischetto al 101’ Omlin riesce a neutralizzare Wirtz, che però insacca il tap-in sulla ribattuta per il 3-2 finale. Subito tre punti in modo rocambolesco per Xabi Alonso, ko un discreto Borussia Mönchengladbach.